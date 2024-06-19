Хмельницкая Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмельницкий Анатолий Никитеч
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хмнльницкий Александр Никитович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Хмельницкая Ольга Никитечна
Отец ребёнка: Хмельницкий Никита Никонорович
Смерть
Неизвестно