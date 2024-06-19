Хмельницкая Варвара Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хмельницкая Варвара Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельницкий Анатолий Никитеч

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хмнльницкий Александр Никитович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хмельницкая Ольга Никитечна

Отец ребёнка: Хмельницкий Никита Никонорович

Смерть
Неизвестно

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