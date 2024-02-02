Фёдорова Пелагея Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти18.03.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Фома Фёдоров
Бракосочетание
02.06.1822
Рождение ребёнка
26.03.1826
Сын: Фёдоров Тит Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Гаврилов
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
18.03.1878
д. Чепелёво
Причина смерти: от старости
Похороны
20.03.1878