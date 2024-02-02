Фёдорова Пелагея Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Пелагея Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

18.03.1878

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Фома Фёдоров

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1822

Муж: Фёдоров Фёдор Гаврилов

Рождение ребёнка
26.03.1826

Сын: Фёдоров Тит Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Гаврилов

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
18.03.1878
д. Чепелёво
Причина смерти: от старости
Похороны
20.03.1878
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