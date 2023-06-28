Чарская Людмила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: Коробейникова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарская Даша Валерьевна
Отец ребёнка: Чарский Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарская Яна Валерьевна
Отец ребёнка: Чарский Валера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чарский Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменов Денис
Отец ребёнка: не указан