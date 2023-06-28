Чарская Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарская Людмила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: Коробейникова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарская Даша Валерьевна

Отец ребёнка: Чарский Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарская Яна Валерьевна

Отец ребёнка: Чарский Валера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарский Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменов Денис

Отец ребёнка: не указан

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