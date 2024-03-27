Салихова Фагиля Елелетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалихова Фагиля Елелетдиновна

Салихова Фагиля Елелетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Жалялетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Багаутдин Хаертдинович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Салихов Камаретдин Багаутдинович

Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Салихов Сафа (Сафатдин)

Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Салихова) Назиме

Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Салихов Хамит (Хамат)

Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.