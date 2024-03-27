Салихова Фагиля Елелетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Жалялетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Салихов Камаретдин Багаутдинович
Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Салихова) Назиме
Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Салихов Багаутдин Хаертдинович
Смерть
Неизвестно