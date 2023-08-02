Есенова (Цурова) Габзыго
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Есенов Касполат Кудабердович
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Есенов Крым-Султан
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Есенов Пшимахо Кудабертович
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарова Дзилла Кудабердовна
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдатов Гани Кудабердовна
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Фатима Кудабердовна
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Адиль-Гирей Кудабертович
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно