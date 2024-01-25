Лесникова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесникова Людмила Васильевна

Лесникова Людмила Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1968

Дочь: Баулина Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Лесников Леонид Маркович

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Харламова Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Лесников Леонид Маркович

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Лесникова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Лесников Леонид Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Леонид Маркович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close