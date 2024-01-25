Лесникова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1968
Дочь: Баулина Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Лесников Леонид Маркович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Харламова Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Лесников Леонид Маркович
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Лесникова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Лесников Леонид Маркович
Бракосочетание
Неизвестно