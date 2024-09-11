Дубровская Агриппина Павловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890 ст.
№ 58. 11 июня 1890 г. рождена, крещена 17. Агриппина. Уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба вероисповедания православного ГАКемО. Ф.60 Оп. 1 Дел... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно