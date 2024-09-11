Дубровская Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровская Агриппина Павловна

Дубровская Агриппина Павловна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.06.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 58. 11 июня 1890 г. рождена, крещена 17. Агриппина. Уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и его законная жена Ефросинья Михайлова оба вероисповедания православного ГАКемО. Ф.60 Оп. 1 Дел... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.