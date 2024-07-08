Кузина Нюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Нюра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Липа (Кузина) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кузин Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Бурцева (Кузина) Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Кузин Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кузин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Кузин Владимир Тихонович

Смерть
Неизвестно

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