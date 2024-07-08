Кузина Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Липа (Кузина) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кузин Владимир Тихонович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Бурцева (Кузина) Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Кузин Владимир Тихонович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кузин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Кузин Владимир Тихонович
Смерть
Неизвестно