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Новиков Василий Ильич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Федоров Илья Ермолаевич

Мать: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Новиков Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Ольга Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1862

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Новикова Ольга Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ольга Федоровна

Смерть
Неизвестно
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