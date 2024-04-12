Новиков Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Федоров Илья Ермолаевич
Мать: Федорова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Новиков Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.1862
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Новикова Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно