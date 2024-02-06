Крылов Стефан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: Крылова Анна Стефановна
Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна
Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1879
Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
13.06.1883
Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
26.12.1885
Сын: Крылов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.02.1887
Дочь: Крылова Евдокея Стефановна
Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.03.1889
Сын: Крылов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
30.04.1894
Сын: Крылов Николай Стефанович
Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна
Смерть
Неизвестно