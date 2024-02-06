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Крылов Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Иван Корнилович

Мать: Жена Второго Брака Агрипена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: Крылова Анна Стефановна

Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1879

Сын: Крылов Павел Стефанович

Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
13.06.1883

Сын: Крылов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Крылов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
08.02.1887

Дочь: Крылова Евдокея Стефановна

Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
05.03.1889

Сын: Крылов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
30.04.1894

Сын: Крылов Николай Стефанович

Мать ребёнка: Марфа Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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