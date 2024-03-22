Кузьмиченко Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1980
Отец: Кузьмиченко Владимир Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.04.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.2019
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
С ?.10.2022
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно