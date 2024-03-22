Кузьмиченко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмиченко Алексей Владимирович

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Место рождения

Озерск, Озерский, Калининградская область

Дата рождения

22.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1980

Отец: Кузьмиченко Владимир Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Бракосочетание
26.04.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
21.08.2019

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
С ?.10.2022
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Озерск, Озерский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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