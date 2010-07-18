Васильева (Титова) Полина (Пелагея) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Титова) Полина (Пелагея) Владимировна

Место рождения

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1936

Дата смерти

18.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1936

Отец: Титов Владимир Титович

Мать: Титова Наталья Филипьевна

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1955

Сын: Копытовский Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Жарковский, Жарковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий

Смерть
18.07.2010
Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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