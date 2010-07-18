Васильева (Титова) Полина (Пелагея) Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.10.1936
Дата смерти18.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1936
Отец: Титов Владимир Титович
Рождение ребёнка
06.10.1955
Сын: Копытовский Анатолий Александрович
Жарковский, Жарковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Василий
Смерть
18.07.2010
Кучугуры, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край