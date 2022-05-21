Лосев Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1912
Дата смерти09.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосева-Немченко Вера Павловна
Рождение ребёнка
05.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосева-Немченко Вера Павловна
Смерть
09.11.1989