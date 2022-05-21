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Лосев Михаил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1912

Дата смерти

09.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912

Отец: Лосев Трофим Миронович

Мать: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева-Немченко Вера Павловна

Рождение ребёнка
11.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосева-Немченко Вера Павловна

Рождение ребёнка
05.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосева-Немченко Вера Павловна

Смерть
09.11.1989

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