Фита Деспина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фита Деспина

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фита Иван Петрович

Отец ребёнка: Фита Петр Кириллович

Бракосочетание
С 1834

Муж: Фита Петр Кириллович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Фита Петр Кириллович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фита Кузьма Кузьма/Косьма/ Петрович

Отец ребёнка: Фита Петр Кириллович

Смерть
Неизвестно
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