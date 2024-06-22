Мокрецов Дмитрий Станиславович
Место рождения
Дата рождения02.10.1971
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрецова ? Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрецова Светлана
Рождение ребёнка
2008
Сын: Мокрецов Артём Дмитриевич
Мать ребёнка: Мокрецова Светлана
Ревда, Ревда, Свердловская область