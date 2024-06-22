Мокрецов Дмитрий Станиславович 02.10.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мокрецов Дмитрий Станиславович

Место рождения

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

02.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1971

Отец: Мокрецов Станислав Петрович

Мать: Мокрецова (Саволей) Валентина Карповна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрецова ? Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрецова Светлана

Рождение ребёнка
2008

Сын: Мокрецов Артём Дмитриевич

Мать ребёнка: Мокрецова Светлана

Ревда, Ревда, Свердловская область

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