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Шабалов Феодосий Дмитриевич
Шабалов Феодосий Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Мужской
Отец
Шабалов Дмитрий Иванович
1901 г.р.
Мать
Зубкова Мария Михайловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Шабалов Дмитрий Иванович
Мать:
Зубкова Мария Михайловна
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