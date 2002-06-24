Лазарев Дмитрий Станиславович 25.09.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарев Дмитрий Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1961

Дата смерти

24.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна

Смерть
24.06.2002

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