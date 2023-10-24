Новиков Денис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984
Рождение ребёнка
22.12.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2018
Дочь: Новикова Ева Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности