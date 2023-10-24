Новиков Денис Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Денис Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984

Отец: Новиков Анатолий Павлович

Мать: Новикова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
22.12.2013

Сын: Новиков Артём Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2018

Дочь: Новикова Ева Денисовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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