Gosztowt Barbora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowt Barbora

Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1845

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gosztowt Antony

Рождение ребёнка
1868

Сын: Gosztowt Aleksandr

Отец ребёнка: Gosztowt Antony

Рождение ребёнка
1870

Сын: Gosztowt Mykolas

Отец ребёнка: Gosztowt Antony

Рождение ребёнка
1874

Сын: Gosztowt Jonas Juozas

Отец ребёнка: Gosztowt Antony

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Gosztowt Elžbieta

Отец ребёнка: Gosztowt Antony

Рождение ребёнка
1879

Сын: Gosztowt Juozas

Отец ребёнка: Gosztowt Antony

Смерть
1915

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