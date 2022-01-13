Gosztowt Barbora
Место рожденияLietuva
Дата рождения1845
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gosztowt Antony
Рождение ребёнка
1868
Сын: Gosztowt Aleksandr
Отец ребёнка: Gosztowt Antony
Рождение ребёнка
1870
Сын: Gosztowt Mykolas
Отец ребёнка: Gosztowt Antony
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Gosztowt Antony
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Gosztowt Elžbieta
Отец ребёнка: Gosztowt Antony
Рождение ребёнка
1879
Сын: Gosztowt Juozas
Отец ребёнка: Gosztowt Antony