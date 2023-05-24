Цветкова (Гаманькова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Гаманькова) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЯЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.2011

Сын: Цветков Тимофей Ярославович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.2017

Сын: Цветков Михаил Ярославович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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