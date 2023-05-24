Цветкова (Гаманькова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.2011
Сын: Цветков Тимофей Ярославович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.2017
Сын: Цветков Михаил Ярославович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности