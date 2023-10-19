Барцова Александра Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Трофим
Мать: Попова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.10.1889
Дочь: Соколова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Барцов Григорй Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Зайцева Анна Григорйовна
Отец ребёнка: Барцов Григорй Васильевич
Смерть
Неизвестно