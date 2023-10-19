Барцова Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барцова Александра Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Трофим

Мать: Попова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.10.1889

Дочь: Соколова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Барцов Григорй Васильевич

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Зайцева Анна Григорйовна

Отец ребёнка: Барцов Григорй Васильевич

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
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