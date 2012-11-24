Пресс Феликс
Место рождения
Дата рождения30.04.1931
Дата смерти24.11.2012
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1931
Отец: Пресс Павел Моисеевич
Мать: Пресс (Либов) Александра
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.11.2012