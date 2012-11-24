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Пресс Феликс

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

30.04.1931

Дата смерти

24.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1931

Отец: Пресс Павел Моисеевич

Мать: Пресс (Либов) Александра

Одесса, Одеська область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.11.2012

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