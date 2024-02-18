Агапов Митрофан Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Митрофан Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

13.?.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1853 по 1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Агапов Трофим Гаврилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.?.1874 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От кори
Похороны
15.?.1874 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище

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