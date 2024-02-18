Агапов Митрофан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти13.?.1874 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Агапов Трофим Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.?.1874 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От кори
Похороны
15.?.1874 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище