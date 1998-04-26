Сенчурин Семён Тарасович
Место рожденияд. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Дата рождения21.07.1934
Дата смерти26.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934
Отец: Сенчурин Тарас
Мать: Евфросинья
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Бракосочетание
1960
Жена: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
03.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Смерть
26.04.1998
г. Новосибирск
Похороны
Неизвестно
г. Новосибирск