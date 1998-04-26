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Сенчурин Семён Тарасович

Место рождения

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО

Дата рождения

21.07.1934

Дата смерти

26.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934

Отец: Сенчурин Тарас

Мать: Евфросинья

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Бракосочетание
1960

Жена: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
03.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Смерть
26.04.1998
г. Новосибирск
Похороны
Неизвестно
г. Новосибирск
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