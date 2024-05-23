Гуляев Платон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Платон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Василий Платонович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1860
Становой пристав 1 стана Грязовецкого уездного земского суда. Титулярный советник
Смерть
Неизвестно

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