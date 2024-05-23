Гуляев Платон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуляев Василий Платонович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1860
Становой пристав 1 стана Грязовецкого уездного земского суда. Титулярный советник
Смерть
Неизвестно