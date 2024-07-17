Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Чертовикова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Чертовиков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Чертовикова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Чертовиков Иван Федорович
Смерть
Неизвестно