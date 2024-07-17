Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертовикова (Софонова) Нина Михайловна

Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна

Место рождения

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сафонов Михаил Гордеевич

Мать: Сафонова Антонина Дмитриевна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертовиков Иван Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Чертовикова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Чертовиков Иван Федорович

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Чертовикова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Чертовиков Иван Федорович

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.