Рукавишников Григорий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавишников Григорий Афанасьевич

Рукавишников Григорий Афанасьевич

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Рукавишников Афанасий Андреев (Демидов)

Мать: Дарья Григорьева

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Екатерина

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рукавишников Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Рукавишников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Рукавишников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.