Рукавишников Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукавишникова Екатерина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рукавишников Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина
Рождение ребёнка
1926
Сын: Рукавишников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рукавишников Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина
Смерть
Неизвестно