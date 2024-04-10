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Кардакова Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

26.09.1848

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаков Яков Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Кардаков Анисим Яковлевич

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Кардакова) Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кардаков Козьма Яковлевич

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Рождение ребёнка
26.08.1827

Дочь: (Кардакова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кардаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Смерть
26.09.1848
Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

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