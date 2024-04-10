Кардакова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти26.09.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Кардаков Анисим Яковлевич
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Кардакова) Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Кардаков Козьма Яковлевич
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Рождение ребёнка
26.08.1827
Дочь: (Кардакова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Смерть
26.09.1848