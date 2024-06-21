Ткаля Анна Степановна 04.06.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткаля Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаля Илья Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаля Илья Никонорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ткаля Пантелей Ильич

Отец ребёнка: Ткаля Илья Никонорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ткаля Иван Ильич

Отец ребёнка: Ткаля Илья Никонорович

Рождение ребёнка
23.04.1930

Сын: Ткаля Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ткаля Илья Никонорович

Смерть
Неизвестно

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