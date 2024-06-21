Ткаля Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ткаля Пантелей Ильич
Отец ребёнка: Ткаля Илья Никонорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ткаля Иван Ильич
Отец ребёнка: Ткаля Илья Никонорович
Рождение ребёнка
23.04.1930
Сын: Ткаля Владимир Ильич
Отец ребёнка: Ткаля Илья Никонорович
Смерть
Неизвестно