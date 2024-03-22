Кислинская (Беляева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Беляева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

04.08.1914

Дата смерти

28.03.1974

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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1943 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1914

Отец: Беляев Иван Фомич

Мать: Беляева Мария Ивановна

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислинский Павел Никитович

Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1943

Сын: Кислинский Александр Павлович

Отец ребёнка: Кислинский Павел Никитович

Рождение ребёнка
03.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислинский Павел Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Павел Никитович

Место жительства
Неизвестно
п. Первомайский, Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Смерть
28.03.1974
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