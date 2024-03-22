Кислинская (Беляева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1914
Дата смерти28.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1914
Отец: Беляев Иван Фомич
Мать: Беляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислинский Павел Никитович
Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1943
Сын: Кислинский Александр Павлович
Отец ребёнка: Кислинский Павел Никитович
Рождение ребёнка
03.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислинский Павел Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Первомайский, Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Смерть
28.03.1974