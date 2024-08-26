Пятина (Янченко) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПятина (Янченко) Лидия Степановна

Пятина (Янченко) Лидия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

18.12.1993

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Пятин Степан Иванович

Мать: (Пятина?????) Устинья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янченко Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янченко Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янченко Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янченко Евгений Константинович

Рождение ребёнка
15.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янченко Евгений Константинович

Смерть
18.12.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.