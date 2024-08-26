Пятина (Янченко) Лидия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти18.12.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1962
Смерть
18.12.1993