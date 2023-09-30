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Волокитин Федор Алексеев

Место рождения

Tugulym, Sverdlovsk Oblast Russia

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Волокитин Алексей Данилов

Мать: Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777

Сын: Волокитин Иван Федоров

Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Волокитина) Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Волокитина) Матрена Федорова

Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Волокитин Иван Федоров

Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Волокитина) Марфа Федорова

Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Волокитина) Агафья Федорова

Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова

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