Волокитин Федор Алексеев
Место рожденияTugulym, Sverdlovsk Oblast Russia
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Волокитина) Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Волокитина) Матрена Федорова
Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Волокитина) Марфа Федорова
Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Волокитина) Агафья Федорова
Мать ребёнка: Волокитина (Угримова) Анна Михайлова