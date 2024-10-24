Васса Трофимовна
Место рожденияЛяды
Дата рождения12.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1861
Муж: Игнатий Ефимович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1868
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
19.02.1874
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Ефимович
Смерть
Неизвестно