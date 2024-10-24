Васса Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Трофимовна

Место рождения

Ляды

Дата рождения

12.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Игнатий Ефимович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1868

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1874

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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