Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
1675
Сын: Семён Тихонович
Мать ребёнка: Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
1692
Сын: Ферапонт Тихонович
Мать ребёнка: Ирина Аврамовна
Смерть
Неизвестно