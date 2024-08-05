Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихон

Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1642 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Аврамовна

Рождение ребёнка
1675

Сын: Семён Тихонович

Мать ребёнка: Ирина Аврамовна

Рождение ребёнка
1692

Сын: Ферапонт Тихонович

Мать ребёнка: Ирина Аврамовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.