Саксин (?Батова?) Мария Григорьева (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксин (?Батова?) Мария Григорьева (Егорова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1881

Сын: Саксин Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров

Обуховской подгорной слободы Богородского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1886

Сын: Саксин Алексей Николаев

Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров

Обуховской подгорной слободы Богородского уезда
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров

Рождение ребёнка
31.01.1895

Сын: Саксин Василий Николаев

Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров

Обуховской слободы Богородского уезда, Московской
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Саксин Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров

Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Саксин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров

Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Рождение ребёнка
01.03.1900

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров

Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Николай Егоров

Смерть
Неизвестно
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