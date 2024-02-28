Саксин (?Батова?) Мария Григорьева (Егорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1881
Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров
Обуховской подгорной слободы Богородского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1886
Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров
Обуховской подгорной слободы Богородского уезда
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров
Рождение ребёнка
31.01.1895
Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров
Обуховской слободы Богородского уезда, Московской
Рождение ребёнка
01.06.1896
Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров
Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Рождение ребёнка
01.06.1896
Сын: Саксин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров
Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Рождение ребёнка
01.03.1900
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Саксин Николай Егоров
Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно