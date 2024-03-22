Семенов Кондратий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смерти01.10.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1800
Отец: (семенов) Михайла Семенович
Рождение ребёнка
24.02.1835
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Семенова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.1840
Сын: Василий
Мать ребёнка: Семенова Васса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Васса Андреевна
Смерть
01.10.1834
Причина смерти: Горячка