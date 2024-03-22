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Семенов Кондратий Михайлович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

01.10.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: (семенов) Михайла Семенович

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1835

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Семенова Васса Андреевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1840

Сын: Василий

Мать ребёнка: Семенова Васса Андреевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Васса Андреевна

Смерть
01.10.1834
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Горячка
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