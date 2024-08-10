Софонова (Харизаменова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Тобольское епархиальное женское училище
Развод
1905
Работа или профессия
Около 1905
учительница церковно-приходской школы станицы Кривоозерная Кокчетавского уезда
Смерть
Неизвестно