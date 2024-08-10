Софонова (Харизаменова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софонова (Харизаменова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харизоменов Алексей Павлович

Мать: Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Иван Евгеньевич

Образование
Неизвестно
Тобольское епархиальное женское училище
Развод
1905

Муж: Сафонов Иван Евгеньевич

Работа или профессия
Около 1905
учительница церковно-приходской школы станицы Кривоозерная Кокчетавского уезда
Смерть
Неизвестно

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