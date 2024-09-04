Тявкина (Голосова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1976
Дочь: Тявкина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Тявкин Виктор Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1985
Сын: Тявкин Виталий Викторович
Отец ребёнка: Тявкин Виктор Федорович