Тявкина (Голосова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тявкина (Голосова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тявкин Виктор Федорович

Рождение ребёнка
20.09.1976

Дочь: Тявкина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Тявкин Виктор Федорович

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
16.04.1985

Сын: Тявкин Виталий Викторович

Отец ребёнка: Тявкин Виктор Федорович

Шимановск, город Шимановск, Амурская область

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