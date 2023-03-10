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Щипанов Яков Семёнович

Место рождения

Малое Станичное, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Станичное, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Малое Станичное, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
д.Малая Станичная
Бракосочетание
15.01.1901

Жена: Щипанов (Попов) Татьяна Васильевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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