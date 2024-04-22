Киселев Кондрат Климонтович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1778
Рождение ребёнка
1795
Сын: Киселев Захар Кондратович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Елена Кондратовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Татьяна Кондратовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно