Киселев Кондрат Климонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Кондрат Климонтович

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Киселев Климонт Петрович

Мать: Киселева Евдокия Савельевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Киселев Яков Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Киселев Захар Кондратович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Елена Кондратовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Татьяна Кондратовна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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