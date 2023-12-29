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Свешников Тихон Максимович

Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1779

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Свешников Максим Максимович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1808

Жена: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Свешников Фома Тихонович

Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Свешникова) Катерина Тихоновна

Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Свешников Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Свешников Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Свешников Иван Тихонович

Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Свешников Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Смерть
1849

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