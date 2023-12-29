Свешников Тихон Максимович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1779
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Свешников Максим Максимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Свешникова) Катерина Тихоновна
Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Свешников Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Свешников Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Свешников Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна