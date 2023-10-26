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Бакланов Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Больц Василий

Мать: Плужникова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана от другой жены учительницы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1949

Сын: Бакланов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Бакланова Таисия Ивановна

Смерть
1963

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