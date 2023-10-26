Бакланов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Больц Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана от другой жены учительницы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Галина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1949
Сын: Бакланов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Бакланова Таисия Ивановна
Смерть
1963