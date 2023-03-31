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Маликов Гаврил Антонович

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Место рождения

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Маликов Антон Гаврилович

Мать: не указана

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова (Старостина) Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
04.07.1927

Дочь: Лучаева (Маликова) Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Варвара Даниловна

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1928

Сын: Маликов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Варвара Даниловна

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Гулина (Маликова) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Варвара Даниловна

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1975
Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область

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