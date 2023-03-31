Маликов Гаврил Антонович
Место рождения
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Маликов Антон Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1927
Дочь: Лучаева (Маликова) Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
04.12.1928
Сын: Маликов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
13.08.1932
Дочь: Гулина (Маликова) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Варвара Даниловна
Смерть
1975