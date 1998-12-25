Богомолов Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти25.12.1998
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Богомолов Василий Васильевич
Мать: Богомолова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ялышева (Богомолова) Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Богомолова (Потёмкина) Людмила Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1970
Сын: Богомолов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Богомолова (Потёмкина) Людмила Григорьевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
25.12.1998