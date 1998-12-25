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Богомолов Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

25.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Богомолов Василий Васильевич

Мать: Богомолова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ялышева (Богомолова) Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Богомолова (Потёмкина) Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Потёмкина) Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
09.10.1970

Сын: Богомолов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Богомолова (Потёмкина) Людмила Григорьевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
25.12.1998

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