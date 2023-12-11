Кишев Рамазан Хаутиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1983
Отец: Кишев Хаутий Потович
Мать: Кишева Светлана Рауфовна
Рождение ребёнка
12.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности