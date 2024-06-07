Ирина Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Евфимий Макарович

Кашаево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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