Поникаровская Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Поникаровский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Поникаровский Тимофей Ананьевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1748
Сын: Поникаровский Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Поникаровский Тимофей Ананьевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Цепенева Соломия Тимофеевна
Отец ребёнка: Поникаровский Тимофей Ананьевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1772
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка