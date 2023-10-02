Поникаровская Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка
Рождение ребёнка
1737

Сын: Поникаровский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Поникаровский Тимофей Ананьевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1748

Сын: Поникаровский Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Поникаровский Тимофей Ананьевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Цепенева Соломия Тимофеевна

Отец ребёнка: Поникаровский Тимофей Ананьевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Тимофей Ананьевич

Смерть
1772
Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка
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