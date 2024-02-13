Бабич (Транский) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Транский) Юлия Владимировна

Место рождения

г.Николаев УССР

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Транский Владимир Григорьевич

Мать: Транский (Левич) Людмила Юрьевна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабич Владимир Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
главный технолог Херсонского кораблестроительного завода
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Кораблестроительный техникум
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно

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