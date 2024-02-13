Бабич (Транский) Юлия Владимировна
Место рожденияг.Николаев УССР
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
главный технолог Херсонского кораблестроительного завода
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Кораблестроительный техникум
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно