Смирнова (-) Татьяна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (-) Татьяна Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1893 и 1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Минаевич

Смерть
Между 1893 и 1906 ст.
Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Минаевич

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-00-00 стр.464 (Рождение №-19м)

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