Смирнова (-) Татьяна Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1893 и 1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1893 и 1906 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Павел Минаевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-00-00 стр.464 (Рождение №-19м)