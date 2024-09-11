Митрофанов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867
Отец: Митрофанов Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митрофанова) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митрофанова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митрофанова) Варвара Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Митрофанов Герасим (Караська) Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Митрофанов Егор (Евгений) Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: (Митрофанова) Мария Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно