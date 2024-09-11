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Митрофанов Илья Иванович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867

Отец: Митрофанов Иван Петрович

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митрофанова) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митрофанова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митрофанова) Варвара Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Митрофанов Герасим (Караська) Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Митрофанов Егор (Евгений) Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: (Митрофанова) Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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